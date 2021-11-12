До +7 прогреется воздух в Пскове 12 ноября

Фото: Артём Пискарев

Сегодня, 12 ноября, на территории региона ожидается облачная погода. В отдельных районах пройдёт небольшой дождь. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Западный ветер будет дуть умеренно.

Температура днем по области не поднимется выше +8, а ночью возможны заморозки до -1.

В Пскове существенных осадков не ожидается. Температура днем будет держаться в пределах +5...+7, ночью +1...+3.

Жителям Великих Лук днём обещают небольшой дождь. Столбики термометров днем покажут +4...+6, ночью 0...+2.