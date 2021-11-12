Ещё у 293 жителей Псковский области диагностировали коронавирус за сутки

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293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее число подтвержденных случаев заражения ковидом в регионе достигло 61 513.

196 человек закрыли больничные в связи с выздоровлением за последние сутки. За всё время пандемии 52 888 жителей Псковской области выздоровели от COVID-19.

Согласно статистике, 2 562 исследования на выявление коронавируса провели медики региона за последние сутки.