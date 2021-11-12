Около 1600 звонков принимают диспетчеры скорой помощи в Псковской области за сутки

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Приблизительно 200 звонков принимает каждый сотрудник единой диспетчерской службы Псковской станции скорой медицинской помощи за сутки, пишет ПАИ.

Стоит отметить, что служба работает круглосуточно. На звонки жителей региона в Пскове отвечают 6 человек, а в Великих Луках — 2. За 24 часа диспетчерам с медицинским образованием удается обработать порядка 1600 обращений со всей Псковской области.

«При подозрении на ковид все вызовы принимаются, никуда не перенаправляются», - отметили в диспетчерской службе.