Туроператоры назвалии ТОП-7 вкусных подарков, которые нужно привезти из регионов России

Фото: сайт ассоциации туроператоров

Ассоциация туроператоров подготовила лист вкусных подарков, которые стоит привезти из разных уголков России. Список съедобных сувениров опубликовали на сайте ассоциации.

Так, гостям Псковской области предлагают увезти с собой старобуригские вяленые огурцы. «Огуречная сладость» напомнит современные сухофрукты, но порадует более ярким вкусом.

Старобуригские огурцы далеки от привычных для нас огурцов. После вяления продукт теряет влагу и превращается в кисло-сладкие ломтики со «свежим», слегка яблочным привкусом.

Огурцы по старобуригскому рецепту заменят фабричные сладости и «снэки». Они придадут сил, поднимут настроение и разнообразят ежедневный рацион.

А вот из Перми нужно обязательно привезти «шишки-малышки» - конфеты из сосновых шишек. Они удивят ярко выраженным хвойным вкусом и напомнят мармелад благодаря застывшему сиропу, которым производители с любовью покрывают конфеты.

Ростовская область, в свою очередь, славится нардеком — арбузной мякотью, отвариваемой до тех пор, пока её консистенция не станет похожа на мёд. Примечательно, что арбуз после варки становится ещё слаще, а его вкус выраженнее.

С Камчатки стоит привезти домой рыбную колбасу. Отмечается, что в ее состав входит лишь рыбный фарш в натуральной оболочке, соль и немного специй. Такой вариант станет отличной альтернативой привычной колбасе и напомнит о Камчатке.

Калининград известен своим художественным марципаном. Полезная сладость из миндаля изготавливается вручную и даже может быть украшена изображением, которое выберет турист.

Любителей кофе порадует подарок из Звенигорода — дубовый кофе. Напиток из желудей наверняка удивит даже самых опытных кофеманов и подарит новые вкусовые ощущения.

Уезжая из Карелии, не забудьте приобрести пастилу. Несмотря на то, что производят её во многих регионах, лишь карельская демонстрирует столь яркий ассортимент вкусов. Этот продукт здесь делают из клюквы, диких яблок, клубники, малины, брусники, черники, и даже морошки и облепихи.

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