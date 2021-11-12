В Санкт-Петербурге расследуют дело об изнасиловании девушки, которая винит экс-возлюбленного Максима из Пскова

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В Санкт-Петербурге разыскивают молодого человека, который подозревается в изнасиловании 25-летней безработной девушки. По словам потерпевшей, ее экс-возлюбленный был неким Максимом из Псковской области, пишет Gazeta.SPb.

Инцидент произошел днем 10 ноября, когда потерпевшую пригласил бывший молодой человек в гости на квартиру по улице Будапештской. Оставшись на едине, пскович применил силу, чтобы изнасиловать девушку.

В настоящее время потерпевшая проходит медосвидетельствование, а в полиция занялась поиском подозреваемого для выяснения обстоятельств произошедшего.