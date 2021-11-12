«Ожидается солнышко»: синоптик дала прогноз погоды на выходные в Псковской области

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13 и 14 ноября на территории Псковской области метеорологи прогнозируют солнечную погоду. Об этом рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В ночные часы температура воздуха будет держать в пределах от -2 до +3 градусов, а днём воздух прогреется до +1... +6.

Как говорит Тала Нещадимова, для середины ноября погода будет комфортной.

«Осадки небольшие. Погода будет с прояснениями, то есть ожидается солнышко», - говорит метеоролог.

По прогнозам, северный ветер в выходные будет слабым.