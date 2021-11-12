Стало известно, когда жители Пскова смогут ездить на велосипедах как в Дании

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин обсудил с псковичами вопрос о развитии велотранспортной системы в городе и порассуждал о практике Дании.

«Так же как в Дании – вопрос творческий, и однозначного ответа на него нет», – заметил Борис Елкин во время Прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, контракт на разработку системы велосипедных дорожек в Пскове заключён с крупным институтом Санкт-Петербурга.

После проработок концепции ее вынесут на мнение общественности.

КСТАТИ:

Для любителей велосипедного спорта, Копенгаген - столица Дании, является самым лучшим местом в мире.