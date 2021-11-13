Жизни четырёх жителей Псковской области забрал коронавирус за сутки

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Ещё четыре человека скончались от осложнений коронавирусной инфекции в Псковской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Общее число летальных исходов достигло 977.

За всё время пандемии в Псковской области выявили 61 808 случаев заражения COVID-19, только 295 из них — за минувшие сутки.

По последним данным, 53 089 человек в регионе справились с заболеванием с начала пандемии.

2 083 теста на выявление коронавируса провели медики Псковской области за прошедшие сутки.

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