Рекордное количество территорий украсят в Пскове к новогодним праздникам

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Подготовку Пскова к Новому году обсудили и. о. главы администрации Пскова Борис Елкин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Губернатор рассказал, что часть новогодних украшений уже закуплена.
«Поставил задачу охватить максимальное количество территорий», - поделился Михаил Ведерников.
Кроме того, глава региона сообщил, что в этом году администрация города учтёт все обращения псковичей по поводу украшения сквера Пограничников, который расположен на пересечении улиц Труда и Энтузиастов.
Ранее «Комсомольская правда в Пскове» писала о том, что в администрации Пскова планируют запуск фейерверков в Новогоднюю ночь.