Рекордное количество территорий украсят в Пскове к новогодним праздникам

.

Подготовку Пскова к Новому году обсудили и. о. главы администрации Пскова Борис Елкин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор рассказал, что часть новогодних украшений уже закуплена.

«Поставил задачу охватить максимальное количество территорий», - поделился Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона сообщил, что в этом году администрация города учтёт все обращения псковичей по поводу украшения сквера Пограничников, который расположен на пересечении улиц Труда и Энтузиастов.

Ранее «Комсомольская правда в Пскове» писала о том, что в администрации Пскова планируют запуск фейерверков в Новогоднюю ночь.