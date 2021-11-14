Стало известно, какие три сувенира увезла домой из Пскова ведущая «Страны чудес»

.

Ведущая программы «Страна чудес», журналист и путешественница Ирина Бажанова увезла из Пскова подкову, варенье и снетка. Новый выпуск телепрограммы со Псковом вышел 14 ноября на телеканале «ТВ Центр».

«Город похож на огромную декорацию, неудивительно, что кинематографисты слетаются сюда как пчёлы на мёд. Город опрятный», — отметила Ирина Бажанова.

Первый свой сувенир Бажанова решила приобрести во время посещения ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева». Там ведущая попробовала местные блюда и купила варенье из морошки.

Кроме этого, Бажанова привлекли псковские снетки, поэтому при прогулке по Псковскому кремлю она попробовала местный деликатес в сувенирной лавке.

Путешественница попробовала себя и в кузнечном деле вместе с псковским мастером Алексеем Стурковым.

«От всего накопившегося стресса избавилась. У меня теперь идея нового корпоративного подарка — наковальня и молот», — поделилась она впечатлениями Бажанова.

Ведущая самостоятельно выковала гвоздь и увезла его вместе с традиционным сувениром – счастливой подковой, домой.