Аномальная смена погоды ожидается с 16 ноября в Псковской области

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На северо-запад России, в том числе и в Псковскую область, придет аномальное тепло. С 16 ноября температура воздуха поднимется на четыре-семь градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Метеоролог отметил, что в период аномального потепления воздух будет прогреваться до пяти градусов тепла. «Там заметно повысится температура. Она будет на пять-шесть градусов выше нормы к середине следующей недели, со вторника. Это значит, что максимальные значения тепла будут три-пять градусов», — рассказал Роман Вильфанд.