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Звезды15 ноября 2021 6:55

Названа дата сольного концерта Димы Билана в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сольный концерт Димы Билана, который неоднократно переносили из-за неблагоприятной эпидобстановки, пройдёт в Пскове 21 ноября. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире третьего выпуска нового видеопроекта «Псковский телеграм Online».

Известный певец выступит перед псковской публикой со своей новой программой. Согласно анонсу, «шикарные аранжировки любимых песен и невероятный драйв артиста дополнят гармоничную картинку и создадут единое целое настроение».

Начало концерта запланировано на 18:00 в БКЗ филармонии.