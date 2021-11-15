Стало известно, сколько билетов приобрели по «Пушкинской карте» в Псковской области

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По «Пушкинской карте» в регионе совершили лишь тысячу транзакций. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Псковский телеграм Online».

По словам эксперта, жители Псковской области активно «Пушкинскую карту» не используют.

«На данный момент в регионе выпущено где-то 10 тысяч карт при потенциале в 58 тысяч. Еще меньше транзакций наблюдаем, порядка 1000 совершено по "Пушкинским картам"», - рассказала Ольга Тимофеева.

По мнению спикера, если использовать весь потенциал «Пушкинских карт», то можно эффективно поднять экономику учреждений культуры региона.

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