Ввести QR-коды для посещения вуза планируют в ПсковГУ

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Возможность введения QR-кодов рассматривают в ПсковГУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ректор вуза Наталья Ильина и коллектив университета уже выразили положительное отношение к введению QR-кодов.

«Мы уже технически обсудили, как в Псковском государственном университете возможно введение QR-кодов», - заявила ректор вуза.

Не прошедшим вакцинацию студентам и тем, у кого на руках есть медотвод, придётся делать ПЦР-тесты каждые три дня.

«За чей счёт будет это организовано, пока обсуждается», - заявила Наталья Ильина.

При этом ректор отметила, что у тех студентов, которые откажутся сдавать тесты, будет возможность продолжить обучение в дистанционном формате.

Отметим, ряд московских и подмосковных вузов уже запустили систему QR-кодов для реализации очного обучения.

Напомним, сделать прививку от COVID-19 студенты могут в Медико-реабилитационном центре ПсковГУ, расположенном на улице Розы Люксембург, 6б.