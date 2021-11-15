Стало известно самое цитируемое СМИ региона по итогам недели

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Портал «Псковское агентство информации» по итогам недели стал самым цитируемым СМИ региона. Всего на него ссылались 1 383 раза. Сервис «Медиалогия» присвоил агентству ИЦ 4,8.

В пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о благоустройстве сквера на площади Ленина, об организации освещения в населенных пунктах Псковской области, о расследования скрытия случая АЧС на псковском предприятии, об очистке берегов озер и рек региона и о грядущем сильном снеге.

У ближайшего конкурента ПАИ – местной ленты новостей ИЦ составил 3,97 (662 цитаты). На третьем месте по цитируемости в регионе стоит ГТРК «Псков» (ИЦ 1,3, 125 цитат), далее в рейтинге расположился портал luki.ru (ИЦ 0,75 и 196 цитат).

Стоит отметить, что «КП-Псков» вошло в десятку самых цитируемых СМИ региона. Самый высокий индекс цитируемости был присвоен материалу о поиске глухонемого нищего, продававшего сувениры прохожим.