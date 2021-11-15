Публикуем номера горячей линии по вопросам каршеринга и такси в Псковской области

В Псковской области заработала горячая линия по вопросам услуг такси и каршеринга. Обратиться с вопросами можно с 15 по 26 ноября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Телефоны горячей линии заработают с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней:

В Пскове: 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03;

В Великих Луках: 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01;

В Невеле и Опочке: 8(81151) 2-54-02, 8(81138) 2-24-23;

В Острове: 8(81152) 3-28-98;

В консультативном центре для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области»: 8(8112) 66-21-16.

Кроме личного обращения, Правила перевозки легковыми такси и использование каршеринга можно уточнить на сайте ведомства.