Увеличение смертности от COVID-19 наблюдается в Псковской области

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Ещё семь человек скончались от осложнений коронавирусной инфекции в Псковской области. Общее число летальных исходов достигло 988. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Отметим, таких показателей в Псковской области не фиксировалось с 8 ноября.

Ещё у 287 жителей региона подтвердился ковид за минувшие сутки. 62 387 человек заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии.

Еще 205 человек выписались из медучреждений Псковской области в связи с выздоровлением.

1 931 исследование на выявление коронавируса провели псковские медики за последние 24 часа.