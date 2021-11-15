Учитель из Мурманска рассказал, почему выбрал работу на Талабских островах и не хочет уезжать обратно

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Учитель из Мурманска выбрал работу на селе, уехав за 30 километров от городской суеты и поселился на острове Залита (на Талабских островах) в Псковской области. Учитель русского языка и литературы Вячеслав Новиков рассказал о своей жизни интернет-изданию «Мел».

Всего на острове Залита на 2021 год проживает 145 человек и действует одна школа, где русскому языку учит молодой преподаватель Вячеслав Новиков. «В 10-м классе у нас всего два ученика», – подмечает Новиков. Учитель из школы на Псковском озере ценит каждого ученика и понимает о жизни своего села все.

«Наши уроки проходят в формате избы-читальни. Мы читаем тексты на уроках, потому что дома, к сожалению, это невозможно: кто-то сидит с младшими братьями и сестрами, кто-то помогает взрослым по хозяйству, кто-то идет на ферму. Задавать домашнее задание просто бессмысленно, дети не могут его выполнить. Так что пусть текст звучит в классе. Дмитрий Лихачев говорил о том, как важно «звучащее слово», и я с ним согласен», – заявляет Новиков.

Вячеслав преподает не только на острове, но и в филиалах школы. Всего в объединенном учебном заведении 90 детей, 30 из них имеют психически-речевые отклонения. Но преподавателя это ничуть не смущает.

«Есть люди, для которых работа в селе — это своеобразная миссия. И я не хочу уезжать из села. Мне нравится место, где я живу: свежий воздух, уютная квартира. Мне нравится коллектив школы, в которой я работаю. Нравятся и сложности, с которыми сталкиваюсь. Можно сказать, я счастливый человек: нашел ту самую зону комфорта. Она оказалась в сельской школе. А в городской, наверное, я бы и не смог так жить», – заключил Новиков.