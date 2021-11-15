Опочане забили тревогу из-за активности ежей

Фото газеты «Красный маяк»

Жители одного из многоквартирных домов Опочки в Псковской области забили тревогу из-за ежиков, появившихся во дворе среди бела дня. О причине того, почему животные не ушли в спячку и что делать с ними, рассказали kp.ru в Комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

«Заморозков нет, есть пропитание. Ежи уйдут в спячку только, когда будет не добыть пищу. К примеру у нас в регионе есть енотовидные собаки, они вообще не уходят в спячку. Лютых морозов нет и им комфортно. За диких животных можно не волноваться», – отметил начальник отдела охраны и использования животного мира Павел Андреев.

Главное, по словам эксперта, не трогать животное, тем более не нужно его прикармливать.