«Такое бывает один раз в жизни»: огромных судаков наловили рыбаки-любители на Чудском озере

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Судаков весом практически в пять килограмм наловили рыбаки-любители в Чудском озере. Об этом рассказал счастливый рыбак Николай Бесклёвный в своем авторском блоге на Псковском агентстве информации.

«Такое бывает один раз в жизни. Я много раз видел и ощущал крепкие поклёвки хищника, которые мы называем, как "отдай спиннинг". Но поклёвки "отдай лодку" встретились впервые», – сообщили рыбаки.

Такой невероятный улов прокомментировал председатель Ассоциации псковских рыболовов Юрий Пушкарь, он поздравил рыбаков и попытался найти ответ на вопрос: откуда в этом месте появились такие большие особи.

«Такие судаки в Псковско-Чудском озере даже в сети промысловиков редко попадаются. Вероятнее всего это стадо судака зашло в Раскопельский залив из залива Лахта. Там лов любой рыбы что любителям-рыболовам, что промыслу запрещён круглогодично, и судак давно облюбовал для себя глубокие ямы этого залива. То ли ему тесно там уже стало, то ли вслед за мелкой рыбёшкой он вышел оттуда. Вероятнее всего этот судак из Лахты», – обратился к рыбакам Юрий Пушкарь.