-6 и мокрый снег: опубликован прогноз погоды в Псковской области на 16 ноября

16 ноября на территории Псковской области ожидается снег, ночь температура по области опустится до -6 градусов, «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ожидается переменная облачность. Днем могут выражать небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Ветер будет дуть с Юга, комфортной скорость в 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -6 до -1 градуса, днем – от -2 до +3. Атмосферное давление будет выше нормы.