ДТП с двумя малышами произошло ночью в Пскове

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В Пскове на улице Коммунальной произошло столкновение двух авто, в результате чего 75-летняя пенсионерка попала в больницу. В машине в момент аварии находились двое детей, об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».

Автомобили Daewoo Nexia и Mitsubishi Pajero столкнулись в «Яме» на Коммунальной, 58. По предварительным данным, за рулем второго авто находилась женщина, а в салоне двое детей двух и четырех лет.

На скорой помощи пришлось госпитализировать 75-летнюю пенсионерку. Подробности происшествия устанавливаются.