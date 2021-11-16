Названы районы-лидеры по распространению COVID-19 в Псковской области

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285 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Пскове и Великих Луках: 79 и 39 соответственно.

Дальше в антирейтинге по коронавирусу расположился Псковский район, где заразились ещё 29 человек.

Следующую позицию занимает Островский район. Там ковид выявили ещё у 15 жителей.

На один случай заражения меньше зафиксировали в Невельском районе: коронавирус диагностировали 14 пациентам.

Столько же заразившихся за сутки насчитывается в Порховском районе.

При этом в ряде районов, например, в Себежском, Плюсском, Струго-Красненском и Дновском, новых случаев Заражения коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировано не было.