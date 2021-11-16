Ещё шесть жителей Псковской области скончались от коронавируса

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Шесть летальных исходов от осложнений COVID-19 зарегистрировали в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Общее число смертей в регионе достигло 994. Ещё у 285 жителей региона диагностировали коронавирус за минувшие сутки.

За всё время пандемии COVID-19 был выявлен у 62 672 жителей Псковской области. Победить заболевание смогли ещё 207 человек в регионе. С начала пандемии пандемии 53 707 жителей региона выздоровели от ковида.

По последним данным, 2 085 тестирований на выявление коронавируса провели медики Псковской области за прошедшие сутки.