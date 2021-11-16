Миф о безвредности КТ опроверг рентгенолог Псковской инфекционной больницы

.

Рентгенолог псковской инфекционки Питер Туйнеза рассказал «Псковской правде», что при КТ-исследовании нагрузка на организм выше, нежели при рентгене.

По словам доктора, часто люди думают, что рентген опаснее КТ-исследований. Однако на самом деле рентген несет организму меньший вред.

«И у рентгена, и у КТ есть свои преимущества. Бывает, что приходится после рентгена делать КТ, чтобы уточнить какие-то детали. И картинка на КТ подтверждает увиденное на рентгене», - поделился эксперт.

Рентгенолог также отметил, что сегодня внешние симптомы пациента могут быть не связаны со степенью поражения лёгких.

«Человек может быть с высокой температурой, отдышкой, плохо себя чувствовать – и поражено у него будет только 5-10% легких. А может прийти с легким кашлем, а мы видим у него картину поражения до 50%», - констатировал врач.

Рентгенолог также добавил, что Псковская инфекционная больница вместе с Великолукским филиалом проводит свыше 150 КТ-исследований каждые сутки.