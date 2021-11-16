ТОП-11 культурных точек региона, которые молодежь может посетить бесплатно

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В 11 учреждений культуры Псковской области можно попасть по «Пушкинской карте». Об этом сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

По «Пушкинской карте» у студентов и старших школьников есть возможность посетить восемь государственных и муниципальных учреждений культуры, а именно Театрально-концертную дирекцию, Великолукский драматический театр, Городской культурный центр, Дом офицеров, Псковский областной театр кукол, Военно-исторический музей-заповедник, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых и Порховский краеведческий музей.

Кроме того, в три учреждения федерального значения также можно приобрести билет по «Пушкинской карте». Этими местами культуры стали Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, а также Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина – филиал Национального драматического театра России (Александринский театр).

Выбрать мероприятие владельцы «Пушкинской карты» могут на сайте учреждений. Чаще всего, в афише их можно распознать по специальному значку.

Напомним, по «Пушкинской карте» с тремя тысячами рублей на счету молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать музеи, филармонии, галереи и другие места культуры.

Получить «Пушкинскую карту» можно на сайте Госуслуг.