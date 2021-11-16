Печерянин убил гостя кирпичом и спрятал в болоте

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В Печорском районе нашли убийцу мужчины, который нанес своему гостю смертельные удары кирпичом, а после утопил в болоте. Об этом сообщили в группе СУ СК России по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

3 ноября 2021 года стало известно о криминальном исчезновении жителя Псковского района. Следственному комитету совместно с сотрудниками полиции удалось выйти на предполагаемого убийцу пропавшего.

Им оказался 25-летний житель Печорского района. Виновный подал заявление о явке с повинной.

Как выяснилось, погибший находился в гостях у своего будущего убийцы. Между мужчинами произошла бытовая ссора, в результате которой 25-летний мужчина несколько раз ударил потерпевшего кирпичом по голове. Удары оказались смертельным, гость умер на месте от черепно-мозговой травмы, не совместимой с жизнью.

Виновный решил скрыть преступление и на машине вывез труп мужчины в лес, где утопил тело в болоте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, виновный житель Печорского района заключён под стражу.