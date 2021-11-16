Стало известно, как выглядит кислородная магистраль в боксах инфекционки Пскова

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В новом выпуске гида по боксам Псковской областной инфекционной больницы «А что это?» рассказали про магистраль подачи кислорода.

В Псковской инфекционной больнице на сегодняшний день есть всего одна магистраль с кислородом. Вскоре будет подключена и вторая компрессорная станция со стороны детского отделения.

С помощью магистрали, можно будет подавать кислород в реанимационные блоки, не потеряв необходимый напор. С виду она напоминает широкий кабель канал, который прокладывается на стене для того, чтобы спрятать провода. Однако здесь из палаты в палату по нему передается кислород. Таким образом все пациенты в 100 боксах имеют доступ к кислороду.

Через отверстие в конструкции магистрали подключается аппарат, имеющий специализированные трубки и колбу с краником, контролирующим мощность подачи кислорода. По трубкам кислород попадает в маску и подается пациенту.