Паркова за площадью Ленина в Пскове может стать платной

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Парковка на улице Карла Маркса за Центром семьи в Пскове может стать платной. Об сообщила «Псковская правда».

Стоянку за площадью Ленина уже давно оборудовали шлагбаумами и паркоматами. Несмотря на это, система не заработала до сих пор, так как работы на этом месте продолжились. Теперь они касались вопросов практической части.

«Вопрос организации платной парковки в этом месте прорабатывается», - сообщили в администрации города.

На данный момент в центре города имеется несколько парковок для туристов, чтобы посетить исторические достопримечательности: у Кремля (за Центром семьи), у Покровского угла, у Варламовской башни, у Мирожского, Ивановского, Снетогорского монастырей, у подножия горы Соколихи, где стоит памятник Александру Невскому.

В данный момент у местной власти нет планов о том, чтобы сделать парковку в центре палатной.