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Здоровье16 ноября 2021 14:22

Рост числа людей с психическими заболеваниями зафиксирован в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В регионе растёт число людей с психическими заболеваниями. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил главный врач Псковской областной психиатрической больницы Михаил Миронов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Спикер отметил, что такая тенденция наблюдается у взрослого населения Псковской области, в то время как у детей и подростков прослеживается положительная динамика.

Кроме того, в регионе стало умирать меньше людей с психическими заболеваниями.

«Этот показатель, в частности, ниже аналогичных значений в Северо-Западном федеральном округе и в целом по России», - добавил Михаил Миронов.

Эксперт также добавил, что в Псковской области уменьшилось число самоубийств.