Почти 290 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Псковской области за сутки

.

Ещё 287 человек заразились коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число инфицированных в Псковской области достигло 62 959. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Согласно статистике, 53 920 человек смогли победить коронавирус, только 213 из них — за минувшие сутки.

По последним данным, 1 492 исследования на выявление ковида провели медики Псковской области за последние 24 часа.

Глава региона также добавил, что несмотря на снижение уровня заболеваемости в сравнении с прошлой неделей, общий уровень распространения инфекции остается крайне высоким.