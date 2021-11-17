Ребёнок попал под колёса машины на пешеходном переходе в Опочецком районе

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
Сегодня, 17 ноября, водитель автомобиля сбил ребёнка на пешеходном переходе на улице Дзержинского в Опочецком районе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».
Как предполагают, ДТП произошло из-за погодных условий и недостаточного освещения дороги. Водитель не увидел пешехода, в результате чего произошёл наезд.
На данный момент пострадавший ребёнок доставлен в Псковскую больницу с переломом бедра.
Как рассказали сотрудники ГАИ, водитель на момент происшествия был трезв.
Отметим, на месте аварии работали сотрудники ГАИ и врачи скорой помощи. Детали ДТП ещё выясняются.