Ребёнок попал под колёса машины на пешеходном переходе в Опочецком районе

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

Сегодня, 17 ноября, водитель автомобиля сбил ребёнка на пешеходном переходе на улице Дзержинского в Опочецком районе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».

Как предполагают, ДТП произошло из-за погодных условий и недостаточного освещения дороги. Водитель не увидел пешехода, в результате чего произошёл наезд.

На данный момент пострадавший ребёнок доставлен в Псковскую больницу с переломом бедра.

Как рассказали сотрудники ГАИ, водитель на момент происшествия был трезв.

Отметим, на месте аварии работали сотрудники ГАИ и врачи скорой помощи. Детали ДТП ещё выясняются.