У вакцинированных и переболевших COVID-19 псковичей аннулируют сертификат о вакцинации

.

У псковичей, которые прошли полный курс вакцинации, но после этого заразились и переболели коронавирусом, будут аннулировать сертификаты о вакцинации. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации с приказом Минздрава России.

Кроме аннулирования сертификата о вакцинации, QR-код у граждан теперь будет действовать только полгода с момента выздоровления. Те, кто привьется от ковида, получит QR-код со сроком действия на год.

Получить справку и QR-код псковичи смогут по-прежнему на «Госуслугах», по устному запросу в больнице или при личном обращении в МФЦ.

Отныне, согласно документу Минздрава, QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против COVID-19 или о том, что человек перенес заболевания. В нем будут содержаться данные о последнем событии и соответствующим сроком действия QR-кода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ввести QR-коды для посещения вуза планируют в ПсковГУ (Подробности)

Организациям рекомендуют ужесточить пропускную систему из-за множества непривитых посетителей с фальшивыми QR-кодами (Подробности)

Полиция объясняет, что грозит участникам QR-подделок (Подробности)

Как зарабатывают на QR-кодах в Пскове. Мы собрали самые необычные предложения и их стоимость (Подробности)

Минздрав и Минцифры опубликовали официальное обращение о сокращении сроков действия QR-кодов на Госуслугах (Подробности)

Стало известно, отменят ли QR-коды в Псковской области до новогодних праздников (Подробности)