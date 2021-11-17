8-килограммового кота Мурзика ищут в Пскове

Фото: Катерина Кизилова

Домашний кот по кличке Мурзик пропал в Пскове в районе Рижской гостиницы. Об этом сообщили хозяева питомца в социальной сети «Вконтакте».

Хозяева потеряшки отметили, что Мурзика можно распознать по внушительным размерам — вес животного составляет восемь килограммов. Кроме того, на Мурзика укажет полосатый окрас.

«В обычном состоянии ластится ко всем гостям, но, как поведет себя на улице, не знаем», - написали хозяева кота.

Они также попросили всех, кто видел Мурзика, сообщить об этом по телефону: 89646762878.