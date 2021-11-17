Карантин в школах Псковской области: данные на 17 ноября

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На карантине из-за новой коронавирусной инфекции в Псковской области находится 12 классов в 11 школах и 9 групп в 8 детских садах, сообщает официальный Telegram-канале региона.

Среди зараженных числятся 47 учителей в школах региона. На карантине по ОРВИ находятся семь классов в трех школах.

Из-за коронавируса закрыто девять групп в восьми садах. Всего болеет COVID-19 35 воспитателей. Карантинов по ОРВИ в дошкольных учреждениях нет.

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