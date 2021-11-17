Названы специально отведённые места для конных прогулок в Пскове

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Власти города озвучили специальные места в Пскове, которые отведены для катания на лошадях, сообщили в пресс-службе администрации.

Так, насладиться конными прогулками псковичи могут в сквере на улице Западной (от улицы Коммунальной до улицы Байкова) и сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром.

Отметим, конные прогулки в других местах незаконны. Запрещено это и во время проведения общегородских мероприятий в местах массового пребывания людей.

За нарушение требований штраф придется заплатить как владельцам животных, так и родителям несовершеннолетних катающихся.