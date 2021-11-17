На целую ночь отключат водоснабжение на дальнем Завеличье

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17 ноября в 22:00 жители улиц Байкова, Рокоссовского, Коммунальной, Егорова, Балтийской и Завеличенской останутся без горячей и холодной воды. Запустить водоснабжение планируют 18 ноября в 8:00. Об этом сообщил директор Горводоканала Пскова Константин Болотин.

Отключение воды вызвано проведением работ по устройству магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи.

«У подрядчика стоит задача завершить все работы к восьми утра 18 ноября, если он оперативно завершит работы, то мы постепенно начнём запускать воду в систему», - рассказал Константин Болотин.

Директор Горводоканала также добавил, что оповещать жильцов о предстоящем отключении воды должны управляющие компании.

«Мы с нашей стороны довели информацию до администрации города ещё в понедельник, 15 ноября», - добавил Болотин.

Жителям домов на дальнем Завеличье рекомендуют заранее подготовить запасы воды.