Свыше 1000 жителей Псковской области скончались от коронавируса

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1001 человек умер от осложнений коронавирусной инфекции в Псковской области с начала пандемии. Жизни 7 человек унёс коронавирус за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Ещё 287 человек заразились COVID-19. За всё время пандемии коронавирус диагностировали у 62 959 жителей Псковской области.

Ещё 213 человек справились с заболеванием. С начала пандемии 53 920 человек выписались из псковских медучреждений в связи с выздоровлением.

1 492 теста на выявление ковида провели в Псковской области за последние 24 часа.