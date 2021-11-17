Стало известно, как будет выглядеть новый парк на реке Милевка в Пскове

Общий план парка сверху

В Пскове завершилось народное голосование за выбор концепции внешнего вида парка реки Милевка. Всего на обозрение псковичам было предложено два варианта «Место для тебя» и «Парк сенсорного восприятия», большинство выбрали первый вариант, сообщили в Insagram-аккаунте администрации Пскова.

Концепция «Место для тебя» вышла в лидеры с небольшим отрывом и забрала 53% голосов.В парке будет разделение на семь тематических зон.

ПАРКОВКА

Посетить новую достопримечательность можно будет не только пешком, но и отправившись на машине – в парке будет своя парковочная зона.

Место для отдыха

МЕСТО ОТДЫХА

По задумке, каждый пскович должен найти в этом парке место для себя. Взрослые псковичи смогут отдохнуть и вспомнить детство на качелях. Места хватит всем, качели будут расположены по кругу, а вокруг них будет зона отдыха со скамейками необычной формы.

Место для детского отдыха

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Неподалеку от места отдыха для взрослых будет располагаться и детская площадка с игровым комплексом.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА С УТКАМИ

Покормить уток, сфотографироваться и полюбоваться на красивые виды псковичи и гости города смогут со смотровой площадки.

Смотровая площадка с зоной для кормления уток

СПОРТИВНАЯ ЗОНА

Молодежь, а также те, кто любит отдыхать активно, смогут найти свое место на спортивной зоне. Здесь будет расположена воркаут-площадка, коробка для игры в футбол и баскетбол. Неподалеку разместится парковка для велосипедов и самокатов.

Спортивная зона

ВЫГУЛ СОБАК

Приехать на отдых можно будет и гражданам, имеющим собак. Здесь люди с животными смогут погулять на специально-отведенной парковой зоне.

Теперь проект ожидает подготовку техзадания и проведение закупки. После расчета стоимости проекта будет принято решение о сроках проведения благоустройства. Парк будет реализован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».