Опубликован антирейтинг самых заражённых COVID-19 районов Псковской области

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Стали известны районы, где зарегистрировано больше всего заражённых коронавирусом. Список приводится на странице Михаила Ведерникова в Instagram.

Первое место по количеству заражённых занимает Псковский район. Здесь зафиксировано 5 220 случаев заражения, только 23 из них — за минувшие сутки.

На втором месте антирейтинга Островский район. С марта 2020 года диагноз коронавирус в этом районе поставили 2 750 жителям. У 12 из них подтвердили наличие вируса за прошедшие сутки.

Закрывает тройку антилидеров Невельский район, где зарегистрировано 2 609 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. При этом у 15 невельчан диагностировали заболевание за последние 24 часа.

На четвёртом и пятом местах расположились Порховский и Опочецкий районы соответственно. Там зарегистрировали по 1889 и 1888 инфицированных с начала пандемии.

С шестой по десятую строчку расположились Новосокольнический (1738), Великолукский (1660), Дедовичский (1593), Печорский (1348) и Себежский (1314) районы соответственно.

Самыми «здоровыми» названы Дновский, Локнянский и Усвятский районы. Там общее число заразившихся не превышает 460.