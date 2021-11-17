Пропавшие 20 лет назад полсотни предметов искусства нашло псковское УФСБ и передало в музей Москвы

Фото: пресс-служба Министерства культуры

64 предмета искусства изъяло управление ФСБ по Псковской области. История пропажи началась 20 лет назад, когда злоумышленники пытались вывести их за границу. Из найденных предметов – 11 было передано в московский музей имени Андрея Рублева, сообщает ОТР.

«Мы передаём большие благодарности коллегам из Пскова, которые спасли эти культурные ценности для многих поколений людей, которые будут приходить в музеи и храмы. У нас появилось 64 новых уникальных объекта, 11 из которых старообрядческие, и мы оставим их здесь, в нашем единственном федеральном музее иконы», – сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова во время передачи будущих экспонатов.

Все найденные предметы являются частью старообрядческой художественной традиции. Самыми ценными из них считаются иконы, есть даже округлые. Сегодня все находки нуждаются в реставрации и расследовании, относительно того, к какому периоду они относятся и где были созданы.

Согласно данным учёного секретаря музея Андрея Рублева Натальи Комашко, некоторые фрагменты берут свое начало в конце XVIII – начале XIX века.