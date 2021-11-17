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Происшествия17 ноября 2021 13:58

От страха убежал в лес: полиция нашла мужчину, который бросил пассажирку и авто на месте аварии

Источник:kp.ru

В Невельском районе Псковской области произошла авария. Водитель с пассажиркой съехали в кювет, после чего виновник ДТП сбежал в лес, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На 28-м километре трассы Невель — Новохованск между деревней Рожново и Железницы в кювете нашли автомобиль марки Volkswagen Golf III с пассажиркой.

Наблюдательность сотрудника ГИБДД позволила обнаружить водителя неподалеку от происшествия в кустах леса. Водитель находился в состоянии алкогольно опьянения и был доставлен к месту аварии.

Пассажирке автомобиля не потребовалось госпитализации. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и пожарной охраны.