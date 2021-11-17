284 случая заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

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Ещё 284 жителя региона заразились ковидом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии диагноз коронавирус поставили 63 243 жителям Псковской области.

Ещё 221 человек справился с заболеванием в регионе. За всё время пандемии 54 141 житель Псковской области победил коронавирус.

По последним данным, свыше 64 тысяч тестов на выявление СOVID-19 провели псковские медики с начала пандемии, за последние сутки — 2 084.

Глава региона также призвал соблюдать все меры для защиты своего здоровья.