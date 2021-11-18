На 101-м году жизни скончался старейший преподаватель ПсковГУ Прокопий Сорокун

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В ПсковГУ скорбят о старейшем преподавателе ПсковГУ, докторе психологических наук, профессоре кафедры психологии, ветеране Великой Отечественной Войны. 16 ноября на 101-м году жизни не стало Прокопия Сорокуна, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе вуза.

«Разносторонность, глубина знаний, высокая требовательность к себе, ответственное отношение к делу, доброжелательность, отзывчивость, сдержанность, скромность и личное обаяние — вот лишь некоторые качества Прокопия Афанасьевича, которыми он запомнился коллегам и студентам», – сообщили в ПсковГУ.

Преподаватели и студенты института образования и социальных наук выражают искренние соболезнования семье и близким Прокопия Афанасьевича в связи с невосполнимой утратой.

Справка: Прокопий Афанасьевич Сорокун – человек, стоящий у истоков зарождения профессиональной психологии на Псковщине, он был первым заведующим кафедрой психологии Псковского государственного педагогического института им С.М. Кирова и руководил ею с 1978 по 1984 годы. При непосредственном участии Прокопия Афанасьевича в 1996 году на базе этой кафедры открылся психолого-педагогический факультет и началась подготовка студентов-психологов. Большинство преподавателей кафедры психологии и сопровождения развития ребенка являются его учениками