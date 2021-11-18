Псковский пульмонолог рассказала, кто легче переносит COVID-19

Марина Керман

Псковский врач-пульмонолог Марина Керман рассказала, у кого течение коронавируса проходит в более лёгкой форме, пишет «Псковская правда».

По словам медика, те, кто сделал прививку от коронавируса, перенесут заболевание легче.

Врач также рассказала о вакцинированном мужчине, который поступил в больницу с 70-процентным поражением легких, а на второй день уже не нуждался в кислородной поддержке и на 6-й день выписался из медучреждения.

«Я работаю в красной зоне с начала пандемии. И всем своим друзьям и знакомым твержу, что невакцинированные болеют тяжелее. Вакцинированные выписываются быстрее, меньше процент поражения, не кислородозависимые», - заявила пульмонолог.

При этом, отметила Марина Керман, на сегодняшний день из десяти пациентов отделения пульмонологии привит от коронавирусной инфекции только один.

«Как правило, говорят, что не успели привиться, или заявляют: "Вы что, я никогда не прививаюсь!" Но к концу лечения обязательно спрашивают, скоро ли можно будет вакцинироваться», - рассказала Марина Керман.