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Дом. Семья18 ноября 2021 7:55

50 тысяч рублей заплатят нашедшему черную кошку Есению в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
Фото: Ольга Киреева

Фото: Ольга Киреева

Чёрная кошка Есения потерялась в Пскове по адресу Рижский проспект, 64 А. Об этом сообщила хозяйка животного в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказала псковичка, кошка сейчас проходит лечение от хронического заболевания.

«Вознаграждение гарантируем 50 тыс», - написала хозяйка пропавшего животного у себя на странице.

Потерявшие питомца псковичи обошли все подвалы и опросили соседей, однако это не дало результата в поисках пропавшей Есении.

Всех, кто что-то знает о местоположении чёрной кошки с треугольными ушками, просьба звонить по телефонам: 89532341599 и 89532425611