Ещё пять жителей Псковской области стали жертвами коронавируса

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Пять смертей от осложнений COVID-19 зафиксировано в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 1006 жителей региона.

По последним данным, ещё у 284 человек диагностировали COVID-19 за минувшие сутки. С начала пандемии зарегистрировали 63 243 случая заражения.

Еще 221 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в Псковской области.

Согласно статистике, свыше двух тысяч тестирований на выявление ковида провели псковские медики за последние 24 часа.