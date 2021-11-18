Более 3 тысяч особей сига из Пустошки перевезли в водоем Ленобласти

Фото из архива КП

Более трех тысяч сеголеток балтийского и ладожского сига из Псковской области направили на зарыбление водоема во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Управление ветеринарии 47 региона.

Зарыблением водоема в поселке Ладожское озеро у гавани Осиновецкого маяка занимались специалисты Ветконтроля Ленобласти. Молодняк сиги был доставлен из рыбоводного хозяйства ООО «ЦПС» Псковской области.

После доставки особей сига, рыба была проверена ветеринарами на наличие бактериальный и паразитических инфекций. Рыба успешно прошла карантинные мероприятия и была выпущена в водоем.