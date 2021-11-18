«Яндекс.Карты» обозначили работающие по QR-кодам организации Пскова

.

Сервис «Яндекс.Карты» начал выделять организации Пскова, в которые можно попасть только при наличии QR-кода.

При поиске любого места, будь то заведение общепита или учреждение культуры, сервис укажет, введена ли там система QR-кодов.

«Не забудьте взять с собой паспорт. Возможно, организация работает дистанционно — уточняйте», - написали разработчики сервиса в поле информации каждого отдельного заведения.

Напомним, в целях борьбы с COVID-19 по решению губернатора Псковской области в регионе действует система QR-кодов.