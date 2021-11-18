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Здоровье18 ноября 2021 9:37

«Яндекс.Карты» обозначили работающие по QR-кодам организации Пскова

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сервис «Яндекс.Карты» начал выделять организации Пскова, в которые можно попасть только при наличии QR-кода.

При поиске любого места, будь то заведение общепита или учреждение культуры, сервис укажет, введена ли там система QR-кодов.

«Не забудьте взять с собой паспорт. Возможно, организация работает дистанционно — уточняйте», - написали разработчики сервиса в поле информации каждого отдельного заведения.

Напомним, в целях борьбы с COVID-19 по решению губернатора Псковской области в регионе действует система QR-кодов.