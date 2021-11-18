УГХ сообщили, когда будет установлена центральная елка в Пскове

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К 15 декабря в Пскове планируется установить городскую елку и украсить улицы, сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов рассказал на заседании Псковской гордумы.

«Ёлка будет та же, контракт разыграли, крысы не съели, как 10 лет назад была информация в прессе», - сообщил Николай Баринов.

По словам спикера, УГХ города готово к новогоднему убранству на 90%. В переди предстоит разыграть аукцион на 10 млн рублей и конкурс на украшение ветрин и входных грипп для юрлиц.

Великим Лукам на новогодние украшения отправлена такая же сумма – 10 млн рублей.